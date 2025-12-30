الثلاثاء   
   30 12 2025   
   9 رجب 1447   
   بيروت 18:29
    عاجل

    مجلس الوزراء السعودي: نأمل ان تستجيب الإمارات لطلب اليمن خروج القوات الاماراتية خلال 24 ساعة ووقف دعم المجلس الانتقالي الجنوبي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الغلاء المعيشي يسبق الدخل… والقدرة الشرائية تواصل الانهيار

      الامارات تعلن انهاء عمل فرقها العسكرية في اليمن

      الهيئات الاقتصادية دعت مجلس النواب لتحمل مسؤولياته: على أي خطة إصلاحية جدية إعادة تأهيل القطاع المصرفي لا تصفيته

