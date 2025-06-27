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الشيخ دعموش: إيران بقيادة الإمام السيد علي الخامنئي ‌‏هي بلد الشرفاء والأقوياء والشجعان ولا يمكن أن تخضع لإرادة الطغاة ‏والمستكبرين مهما كانت ‏التضحيات