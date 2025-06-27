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الشيخ دعموش: كل المحاولات الأميركية والإسرائيلية لإخفاء الحقائق وتضخيم الإنجازات ‌‏والتعتيم على التقييم الحقيقي لنتائج العدوان لن تحجم انتصار إيران ولن تغطي ‏الفشل ‏الأمريكي والإسرائيلي في هذه الحرب