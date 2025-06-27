الجمعة   
   27 06 2025   
   1 محرم 1447   
   بيروت 13:51
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    “النيابة العامة الإسرائيلية” ترفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل محاكمته في قضايا الفساد لمدة أسبوعين