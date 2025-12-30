الثلاثاء   
   30 12 2025   
   9 رجب 1447   
   بيروت 13:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مستشار الرئاسة اليمنية ثابت الاحمدي: المجلس الانتقالي شق عصا الشرعية ويخدم اجندات إقليمية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الطقس غدا يتحول الى ماطر بغزارة مع عواصف رعدية وثلوج على 1600 متر

      الطقس غدا يتحول الى ماطر بغزارة مع عواصف رعدية وثلوج على 1600 متر

      بانوراما السياسات الأمريكية | في خلاصات مراكز التفكير الأميركية للعام 2025 لا شيء يهدد أميركا إلا التهديدات التي قد نغفل عنها

      بانوراما السياسات الأمريكية | في خلاصات مراكز التفكير الأميركية للعام 2025 لا شيء يهدد أميركا إلا التهديدات التي قد نغفل عنها

      بانوراما اقتصادية | لبنان لم يتعاف اقتصاديًا في العام 2025 لكنه استطاع أن يتعامل مع الأزمات

      بانوراما اقتصادية | لبنان لم يتعاف اقتصاديًا في العام 2025 لكنه استطاع أن يتعامل مع الأزمات