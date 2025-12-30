الثلاثاء   
   30 12 2025   
   9 رجب 1447   
   بيروت 13:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رئيس حلف قبائل حضرموت خالد بن محمد الكثيري: حضرموت لا تحتمل صراعا جديدا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بانوراما السياسات الأمريكية | في خلاصات مراكز التفكير الأميركية للعام 2025 لا شيء يهدد أميركا إلا التهديدات التي قد نغفل عنها

      بانوراما السياسات الأمريكية | في خلاصات مراكز التفكير الأميركية للعام 2025 لا شيء يهدد أميركا إلا التهديدات التي قد نغفل عنها

      بانوراما اقتصادية | لبنان لم يتعاف اقتصاديًا في العام 2025 لكنه استطاع أن يتعامل مع الأزمات

      بانوراما اقتصادية | لبنان لم يتعاف اقتصاديًا في العام 2025 لكنه استطاع أن يتعامل مع الأزمات

      الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في عيتا الشعب بين الساعة 13.30 و16.30

      الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في عيتا الشعب بين الساعة 13.30 و16.30