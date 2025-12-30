الثلاثاء   
   30 12 2025   
   9 رجب 1447   
   بيروت 12:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر طبية فلسطينية: ارتقاء صياد فلسطيني نتيجة ارتفاع الأمواج على شواطئ قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الأسدي: قوات الأمن الفلسطيني تسلّم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة

      الأسدي: قوات الأمن الفلسطيني تسلّم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة

      كيف نميز النسيان الطبيعي عن الخرف ؟

      كيف نميز النسيان الطبيعي عن الخرف ؟

      ضربة سعودية جوية على ميناء المكلا وسط تصاعد الخلاف مع الامارات في اليمن

      ضربة سعودية جوية على ميناء المكلا وسط تصاعد الخلاف مع الامارات في اليمن