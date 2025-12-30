الثلاثاء   
   30 12 2025   
   9 رجب 1447   
   بيروت 10:41
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ قاسم: العلامة مصباح اليزدي جسّد الولاء للولاية والمقاومة كأولوية لمواجهة المشروع الأميركي-الإسرائيلي

      الشيخ قاسم: العلامة مصباح اليزدي جسّد الولاء للولاية والمقاومة كأولوية لمواجهة المشروع الأميركي-الإسرائيلي

      قالیباف: رد الشعب الإيراني على أي تهديد سيكون واسعًا وحاسمًا

      قالیباف: رد الشعب الإيراني على أي تهديد سيكون واسعًا وحاسمًا

      “الكنيست” يقر قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا

      “الكنيست” يقر قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا