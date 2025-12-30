الثلاثاء   
   30 12 2025   
   9 رجب 1447   
   بيروت 07:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الخارجية الصين : الصين تأمل في التوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم في أوكرانيا يعالج الأسباب الجذرية للنزاع ويحقق السلام في أوروبا

      وزير الخارجية الصين : الصين تأمل في التوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم في أوكرانيا يعالج الأسباب الجذرية للنزاع ويحقق السلام في أوروبا

      رويترز عن الدفاع التايوانية: تصرفات الجيش الصيني الاستفزازية والمتهورة تقوض السلام والاستقرار الإقليميين

      رويترز عن الدفاع التايوانية: تصرفات الجيش الصيني الاستفزازية والمتهورة تقوض السلام والاستقرار الإقليميين

      رويترز عن الرئيس التايواني: لن نصعد التوترات وسنتصرف بمسؤولية

      رويترز عن الرئيس التايواني: لن نصعد التوترات وسنتصرف بمسؤولية