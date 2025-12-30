المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: التصويت يمنح “الحكومة الإسرائيلية” سلطة مصادرة ممتلكات الأمم المتحدة في القدس الشرقية بما في ذلك مقر الأونروا ومركزها الرئيسي للتدريب المهني