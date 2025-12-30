الثلاثاء   
   30 12 2025   
   9 رجب 1447   
   بيروت 02:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس الفنزويلي : أطلب من الجيش تفعيل التدريب ليشمل أفراد الشعب ليكونوا قادرين على الاندماج المثالي مع قوات الكوماندوز

      الرئيس الفنزويلي : أطلب من الجيش تفعيل التدريب ليشمل أفراد الشعب ليكونوا قادرين على الاندماج المثالي مع قوات الكوماندوز

      الجيش الأميركي يعلن تنفيذ ضربة استهدفت سفينة بالمياه الدولية في المحيط الهادئ

      الجيش الأميركي يعلن تنفيذ ضربة استهدفت سفينة بالمياه الدولية في المحيط الهادئ

      مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تشن غارة جوية عنيفة جنوب شرق مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تشن غارة جوية عنيفة جنوب شرق مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة