الثلاثاء   
   30 12 2025   
   9 رجب 1447   
   بيروت 01:20
    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال الضفة الغربية

      الصقيع والعواصف يفتكان بالنازحين في غزة بسبب منع الاحتلال ادخال المنازل الجاهزة وسط استمرار الاعتداءات

      القسام يزف قائد الأركان وثلة من القادة العظام الذينَ ارتقَوْا فِي ميدانِ المعركة

      235 ألف فلسطيني تضرروا في غزة جراء منخفض “بايرون” والأوضاع الإنسانية تتفاقم

