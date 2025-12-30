وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات أصبحت مستقرة منذ فبراير والبلدان يتفقان على أهمية مزامنة توقيتيهما