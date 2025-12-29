حركة الجهاد الإسلامي: نتقدم بأحر التعازي باستشهاد ثلة من القادة الكبار في القسام الذين واجهوا بكل بسالة وشجاعة آلة القتل التي ارتكبت على مدى عامين حرب إبادة همجية بحق شعبنا