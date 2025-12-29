الإثنين   
   29 12 2025   
   8 رجب 1447   
   بيروت 19:06
    لافروف: منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المكتب السياسي لأنصار الله: التضحيات العظيمة التي تقدمها المقاومة الفلسطينية والتي يتصدر قائمتها كبار القادة لا يمكن أن ينالها الوهن أو يستبد بها العجز مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات

      لقاء في الهرمل يجمع المستشار الثقافي الإيراني وجرحى المقاومة

      التعبئة التربوية لحزب الله تناقش الواقع التربوي في الجنوب

