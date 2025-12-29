حماس: جرائم الاحتلال باغتيال قادة ورموز وأبناء شعبنا الفلسطيني المظلوم لن تفلح في كسر إرادتنا وقوَّة وبسالة مقاومتنا وستبقى حماس ثابتة على مبادئها متمسكة بحقوقها وفيّة لدماء وتضحيات شهدائها حتى انتزاع حقوقنا الوطنية