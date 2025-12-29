حماس: كان كلُّ قائدٍ من هؤلاء القادة الكبار الأبطال الشهداء مدرسةً في القيادة والإعداد العسكري المتكامل ومثالًا للإرادة الصلبة والصمود الأسطوري ونموذجًا فريدًا في الإخلاص والتضحية