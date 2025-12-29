الإثنين   
   29 12 2025   
   8 رجب 1447   
   بيروت 12:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: مدفعية الاحتلال تستهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وتداهم عددا من المحال التجارية في منطقة صوفين

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وتداهم عددا من المحال التجارية في منطقة صوفين

      عراقجي: المقاومة ردّ مشروع على الجرائم والانتهاكات وسنواصل دعمها

      عراقجي: المقاومة ردّ مشروع على الجرائم والانتهاكات وسنواصل دعمها

      طهران تحذر من «تفتيت» المنطقة بعد اعتراف نتنياهو بـ«أرض الصومال»

      طهران تحذر من «تفتيت» المنطقة بعد اعتراف نتنياهو بـ«أرض الصومال»