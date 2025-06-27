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حزب الله: عبّر بجهاده ومسيرته المباركة ‏عن الرؤية الشجاعة والحكيمة لنهج الثورة الإسلامية العظيمة التي ارتوت من نورانية ‏روح الإمام الخميني (قدس سره)