    الرئيس الفرنسي: أحرزنا تقدما في الضمانات الأمنية حول أوكرانيا التي ستكون أساسية لبناء سلام عادل ودائم

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ‎ مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وتداهم بناية سكنية خلال اقتحام محيط دوار زواتا

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وحي أم الشرايط في مدينة البيرة

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل المواطنين خلال اقتحامها بلدة سِلواد شمال رام الله

