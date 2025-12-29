المجلس السياسي الأعلى اليمني: ندعو كافة الدول على ضفتي البحر الأحمر والعالم الإسلامي والعربي إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع المخطط الإسرائيلي من الاستباحة للصومال والمنطقة بكلها