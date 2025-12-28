الأحد   
   28 12 2025   
   7 رجب 1447   
   بيروت 16:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الشيخ قاسم للعدو : “اركبوا اقصى خيلكم” ونحن لن نتراجع ولن نستسلم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بالفيديو | عودة الحياة الى مجرى نهر الزهراني بعد فراق طويل

      بالفيديو | عودة الحياة الى مجرى نهر الزهراني بعد فراق طويل

      الشيخ قاسم: نزع السلاح مشروع اسرائيلي وأي حل في لبنان مرتبط بتنفيذ العدو للاتفاق

      الشيخ قاسم: نزع السلاح مشروع اسرائيلي وأي حل في لبنان مرتبط بتنفيذ العدو للاتفاق

      الشيخ قاسم: لينفذ العدو الاتفاق ويوقف خروقاته بعدها نناقش “استراتيجية الأمن الوطني” لما فيه مصلحة لبنان وقوته

      الشيخ قاسم: لينفذ العدو الاتفاق ويوقف خروقاته بعدها نناقش “استراتيجية الأمن الوطني” لما فيه مصلحة لبنان وقوته