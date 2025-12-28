الأحد   
   28 12 2025   
   7 رجب 1447   
   بيروت 15:04
    عاجل

    “المرصد السوري”: عشرات المصابين من المتظاهرين في اللاذقية وجبلة باعتداء الأمن العام عليهم بإطلاق النار والأسلحة البيضاء

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصلحة الليطاني تنظف النهر وتدعو البلديات إلى منع رمي النفايات فيه ومحاسبة المخالفين

      اعتراف إسرائيلي بأرض الصومال يثير جدلاً سياسياً وأمنياً واسعاً في القرن الأفريقي

      هاشم: استهداف منازل كفرشوبا اليومية يكرّس سياسة الاحتلال ويستدعي تحرك الميكانيزم والحكومة

