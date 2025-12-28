الأحد   
   28 12 2025   
   7 رجب 1447   
   بيروت 04:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: قوات العدو تداهم عددًا من المنازل خلال اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      برلماني ألماني: أوكرانيا لن تستوفي معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل 20 عاما على الأقل

      برلماني ألماني: أوكرانيا لن تستوفي معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل 20 عاما على الأقل

      لافروف: أوروبا أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

      لافروف: أوروبا أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا