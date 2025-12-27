السبت   
   27 12 2025   
   6 رجب 1447   
   بيروت 17:19
    بزشكيان: إذا اعتدوا علينا مرة أخرى سيتلقون رداً أقسى ووحدة المجتمع الإيراني ستحبط مؤامرات الأعداء

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الإمام السيد علي الخامنئي توجه برسالة الى اتحاد الجمعيات الإسلامية للطلاب في أوروبا

      بزشكيان: ايران ستتجاوز الضغوط والعقوبات بقوة.. ومع وحدتنا لا قوة في العالم تستطيع إحباط الشعب الإيراني ومسيرته

      الرئيس الايراني: نحن في حالة حرب شاملة مع أميركا و”إسرائيل” وأوروبا فهم لا يريدون لبلدنا أن يقف على قدميه

