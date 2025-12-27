السبت   
   27 12 2025   
   6 رجب 1447   
   بيروت 15:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

     أ ف ب: الجيش التشادي يتهم قوات الدعم السريع بالمسؤولية عن هجوم بطائرة مسيّرة على بلدة الطينة التشادية مما أودى بحياة جنديين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      عراقجي: لن نتراجع عن حقنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

      عراقجي: لن نتراجع عن حقنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

      مدينة الهرمل شيعت شهداءها

      مدينة الهرمل شيعت شهداءها

      مدير قوى الأمن الداخلي زار قيادة الجنوب في سرايا صيدا لمتابعة الإجراءات في موسم الأعياد

      مدير قوى الأمن الداخلي زار قيادة الجنوب في سرايا صيدا لمتابعة الإجراءات في موسم الأعياد