عاجل

بلدية شبعا: مزارع شبعا أرض لبنانية محتلة تعمّدت بدماء أبنائها وأهالي العرقوب الشرفاء الذين لم يتوانوا يومًا عن الدفاع عنها وتحملوا الاحتلال والتهميش بكلّ كرامة وثبات