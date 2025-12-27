السبت   
   27 12 2025   
   6 رجب 1447   
   بيروت 14:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مستشفى الشفاء: مصابان برصاص جيش الاحتلال خارج مناطق انتشاره شمالي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الخارجية المصرية: الاعتراف الإسرائيلي ب”أرض الصومال” يسهم في زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي

      الخارجية المصرية: الاعتراف الإسرائيلي ب”أرض الصومال” يسهم في زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي

      زيلينسكي يستعد للقاء ترامب لمناقشة “الضمانات الأمنية” لأوكرانيا

      زيلينسكي يستعد للقاء ترامب لمناقشة “الضمانات الأمنية” لأوكرانيا

      بعثة أممية تصل الفاشر بالسودان

      بعثة أممية تصل الفاشر بالسودان