    وزارة الصحة في غزة : وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية: 29 شهيدا (4 شهداء جدد، 25 شهيد انتشال) و 8 إصابات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الخارجية المصرية: الاعتراف الإسرائيلي ب”أرض الصومال” يسهم في زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي

      مستشفى الشفاء: مصابان برصاص جيش الاحتلال خارج مناطق انتشاره شمالي قطاع غزة

      زيلينسكي يستعد للقاء ترامب لمناقشة “الضمانات الأمنية” لأوكرانيا

