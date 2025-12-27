السبت   
   27 12 2025   
   6 رجب 1447   
   بيروت 04:11
    عاجل

    قوات الاحتلال تطلق قنابل ضوئية خلال اقتحامها بلدة دير سامت غرب مدينة دورا بالخليل

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      فرنسا | استمرار احتجاجات المزارعين في مدينة أوش بسبب مرض الجلد العقدي

      ترامب لنيويورك بوست ردا على سؤال بشأن عرض أرض الصومال للولايات المتحدة بإنشاء ميناء عسكري: كل شيء قيد الدراسة

      ترامب لنيويورك بوست: لن أحذو حذو نتنياهو بالاعتراف سريعا باستقلال أرض الصومال

