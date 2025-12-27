السبت   
   27 12 2025   
   6 رجب 1447   
   بيروت 02:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رويترز عن الخارجية الأمريكية: نعترض على مساعي الصين للانتقام من شركات أمريكية بسبب دعم مبيعات أسلحة لتايوان

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس الفنزويلي: يجب أن تعود أمريكا قارة للتسامح دون عنف إمبريالي وأمريكا اللاتينية يجب أن تكون قارة للتفاهم

      الرئيس الفنزويلي: يجب أن تعود أمريكا قارة للتسامح دون عنف إمبريالي وأمريكا اللاتينية يجب أن تكون قارة للتفاهم

      الولايات المتحدة | ترامب يحذر من أن زيلينسكي لا يملك أي شيء حتى أوافق أنا عليه

      الولايات المتحدة | ترامب يحذر من أن زيلينسكي لا يملك أي شيء حتى أوافق أنا عليه

      الضفة الغربية | قوات الاحتلال تطلق عملية عسكرية واسعة في قباطية تتضمن اعتقالات وأعمال تجريف

      الضفة الغربية | قوات الاحتلال تطلق عملية عسكرية واسعة في قباطية تتضمن اعتقالات وأعمال تجريف