السبت   
   27 12 2025   
   6 رجب 1447   
   بيروت 02:19
    عاجل

    قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة عناتا شرق القدس منذ ساعات واعتقال شاب وإطلاق رصاص حي ومطاطي وقنابل صوت

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الولايات المتحدة | ترامب يحذر من أن زيلينسكي لا يملك أي شيء حتى أوافق أنا عليه

      الضفة الغربية | قوات الاحتلال تطلق عملية عسكرية واسعة في قباطية تتضمن اعتقالات وأعمال تجريف

      أ.ف.ب: دوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف

