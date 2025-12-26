الجمعة   
   26 12 2025   
   5 رجب 1447   
   بيروت 20:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اعلام فلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات وتنكيل وتحقيقات ميدانية في بلدة قباطية جنوب جنين وتعتقل والد منفذ عملية بيسان-العفولة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      لبنان يقدّم إشارات تهدئة والعدوان الإسرائيلي يتصاعد

      لبنان يقدّم إشارات تهدئة والعدوان الإسرائيلي يتصاعد

      الشيخ دعموش : العدو لم ينفذ والدولة سارعت بالتنفيذ

      الشيخ دعموش : العدو لم ينفذ والدولة سارعت بالتنفيذ

      استهداف قوات الاحتلال بقنبلة محلية الصنع قرب موقع “ترسلة” على أطراف بلدة جبع جنوب جنين

      استهداف قوات الاحتلال بقنبلة محلية الصنع قرب موقع “ترسلة” على أطراف بلدة جبع جنوب جنين