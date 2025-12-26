الجمعة   
    سلام: امكانيات الدولة محدودة وليس لدينا امكانيات لتسديد اسرع للمودعين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس نواف سلام: مشروع الفجوة المالية ليس مثاليا ولكنه خطوة على طريق استعادة الحقوق

      مراسلنا: محلقة معادية القت قنبلتين صوتيتين بالقرب “خلة وردة” غرب بلدة عيتا الشعب

      مراسل المنار: مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الفجوة المالية والثنائي الوطني يعترض مع وزراء آخرين

