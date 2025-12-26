الجمعة   
   26 12 2025   
   5 رجب 1447   
   بيروت 15:31
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد الضحايا جراء الانفجار في مسجد بحي وادي الذهب بحمص إلى 8 أشخاص و18 مصابا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سلام: امكانيات الدولة محدودة وليس لدينا امكانيات لتسديد اسرع للمودعين

      سلام: امكانيات الدولة محدودة وليس لدينا امكانيات لتسديد اسرع للمودعين

      الرئيس نواف سلام: مشروع الفجوة المالية ليس مثاليا ولكنه خطوة على طريق استعادة الحقوق

      الرئيس نواف سلام: مشروع الفجوة المالية ليس مثاليا ولكنه خطوة على طريق استعادة الحقوق

      مراسلنا: محلقة معادية القت قنبلتين صوتيتين بالقرب “خلة وردة” غرب بلدة عيتا الشعب

      مراسلنا: محلقة معادية القت قنبلتين صوتيتين بالقرب “خلة وردة” غرب بلدة عيتا الشعب