    سانا: معلومات اولية عن مقتل 3 اشخاص واصابة 5 جراء الانفجار في مسجد الامام علي بن ابي طالب بحي وادي الذهب بحمص

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوى الأمن: توقيف سارق درّاجات آليّة

      الاعلام السوري: انفجار في حي وادي الذهب بحمص يجري التأكد من طبيعته والقوى الامنية تفرض طوقاً أمنياً في المكان

      انباء عن تفجير داخل مسجد في حمص في سوريا والمعلومات الاولية تشير الى انه ناجم عن عملية انتحارية اثناء صلاة الجمعة

