الجمعة   
   26 12 2025   
   5 رجب 1447   
   بيروت 12:47
     قصف صهيوني في مناطق انتشار الاحتلال شرقي مدينتي خان يونس ودير البلح ومخيم المغازي بقطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوى الأمن: توقيف سارق درّاجات آليّة

      سانا: معلومات اولية عن مقتل 3 اشخاص واصابة 5 جراء الانفجار في مسجد الامام علي بن ابي طالب بحي وادي الذهب بحمص

      الاعلام السوري: انفجار في حي وادي الذهب بحمص يجري التأكد من طبيعته والقوى الامنية تفرض طوقاً أمنياً في المكان

