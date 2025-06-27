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   1 محرم 1447   
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    الولايات المتحدة ترصد 30 مليون دولار لتمويل “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تشهد عملياتها لتوزيع المساعدات في القطاع المدمر و المحاصر فوضى و سقوط عشرات الشهداء باستهدافهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي