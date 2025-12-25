الخميس   
   25 12 2025   
   4 رجب 1447   
   بيروت 20:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار : دبابة ميركافا معادية متمركزة في الموقع المستحدث في جبل بلاط تطلق قذائف مباشرة بين بلدتي مروحين وام التوت في جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الحكومة العراقية تؤكد دعمها لإعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب

      الحكومة العراقية تؤكد دعمها لإعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب

      تصعيد إسرائيلي على البقاع والجنوب: شهداء وغارات وتوغّل بري

      تصعيد إسرائيلي على البقاع والجنوب: شهداء وغارات وتوغّل بري

      مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية في 25-12-2025

      مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية في 25-12-2025