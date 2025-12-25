الخميس   
   25 12 2025   
   4 رجب 1447   
   بيروت 18:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    زيلنسكي: أجرينا محادثة مثمرة مع ويتكوف وكوشنر ونعمل جاهدين لإنهاء الحرب

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الصحة اللبنانية: غارة العدو على مجدل سلم ادت لاستشهاد مواطن

      وزارة الصحة اللبنانية: غارة العدو على مجدل سلم ادت لاستشهاد مواطن

      جمعية المعارف الإسلامية تكرّم الفائزين في مسابقاتها الثقافية

      جمعية المعارف الإسلامية تكرّم الفائزين في مسابقاتها الثقافية

      مدارس المهدي تحتفل بتكليف فتياتها في المجادل وصور

      مدارس المهدي تحتفل بتكليف فتياتها في المجادل وصور