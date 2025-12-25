الخميس   
   25 12 2025   
   4 رجب 1447   
   بيروت 14:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    سانا: الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص باتجاه مواطنين قرب قرية عشة بريف القنيطرة الجنوبي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الأردن.. تشييع عبد المطلب القيسي بعد 3 أشهر من احتجاز جثمانه لدى الاحتلال

      الأردن.. تشييع عبد المطلب القيسي بعد 3 أشهر من احتجاز جثمانه لدى الاحتلال

      وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: العجز الدوائي في القطاع المحاصر بلغ 52% وهناك أصناف عديدة رصيدها صفر

      وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: العجز الدوائي في القطاع المحاصر بلغ 52% وهناك أصناف عديدة رصيدها صفر

      وفد قيادي من حركة حماس برئاسة اسامة حمدان اختتم زيارة إلى بغداد أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين

      وفد قيادي من حركة حماس برئاسة اسامة حمدان اختتم زيارة إلى بغداد أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين