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   27 06 2025   
   30 ذو الحجة 1446   
   بيروت 01:25
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    شهيد وإصابات جراء استهداف جيش الاحتلال منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع