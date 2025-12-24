الأربعاء   
   24 12 2025   
   3 رجب 1447   
   بيروت 22:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    قوات الاحتلال تقتحم بلدات يعبد والسيلة الحارثية وبورين في الضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      عيد الميلاد يعود إلى بيت لحم بعد عامين من الحرب على غزة

      عيد الميلاد يعود إلى بيت لحم بعد عامين من الحرب على غزة

      الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تتقبّل التعازي برحيل المناضل أحمد زكي عبد العال (خالد عطا) في مدينة بيروت

      الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تتقبّل التعازي برحيل المناضل أحمد زكي عبد العال (خالد عطا) في مدينة بيروت

      مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الأربعاء في 24-12-2025

      مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الأربعاء في 24-12-2025