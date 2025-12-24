الأربعاء   
   24 12 2025   
   3 رجب 1447   
   بيروت 20:52
    بيان صادر عن 14 دولة منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وبلجيكا واليابان: ندين تصديق المجلس الأمني الإسرائيلي على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وسط حديث عن اختطافه… عائلة أحمد شكر تطالب الدولة بكشف الحقيقة

      رجي يتكلم بالإنكليزية مُترجماً مواقف عبرية

      الشيخ الخطيب نعى الشـيخ رضـا محمود مهـدي

