حماس: ندعو الى إلزام الاحتلال بتطبيق ما وقّع عليه من اتفاقات وعدم اختلاق المبررات للاستمرار في التصعيد ومحاولات تخريب الاتفاق لا سيما أن المقاومة تؤكد ولا تزال التزامها بالاتفاق