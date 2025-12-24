الأربعاء   
   24 12 2025   
   3 رجب 1447   
   بيروت 11:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: غارات صهيونية على مناطق في الجنوب اللبناني

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم شارع المدارس في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل وتطلق قنابل الصوت

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم شارع المدارس في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل وتطلق قنابل الصوت

      “الإنفلونزا الخارقة” تكتسح دول العالم.. وتثير قلقا كبيرا

      “الإنفلونزا الخارقة” تكتسح دول العالم.. وتثير قلقا كبيرا

      مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي أغار على وادٍ بين حومين الفوقة-عزّة و دير الزهراني

      مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي أغار على وادٍ بين حومين الفوقة-عزّة و دير الزهراني