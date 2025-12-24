الأربعاء
24 12 2025
3 رجب 1447
بيروت 08:00
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الأربعاء
3 رجب 1447
الإمساك
05:12
صلاة الصبح
05:21
الشروق
06:40
الظهر
11:37
العصر
14:16
المغرب
16:54
العشاء
17:48
منتصف الليل
22:57
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يشن غارات جوية تستهدف المناطق الشرقية من خان يونس ومدينة رفح جنوب قطاع غزة
24-12-2025 06:33 صباحًا
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
مصادر فلسطينية: طائرة مروحية صهيونية تطلق النار شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة
07:49
مصادر فلسطينية: قوات العدو برفقة جرافات عسكرية تقتحم بلدة بزاريا شمال غرب نابلس
07:48
الصحافة اليوم 24-12-2025
07:47