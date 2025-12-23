الثلاثاء   
   23 12 2025   
   2 رجب 1447   
   بيروت 22:17
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي: “إسرائيل” تماطل ولا تريد المضي قدماً إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة راميا جنوب لبنان

      مراسل المنار: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة راميا جنوب لبنان

      انقطاع الاتصال بطائرة تقل رئيس الأركان الليبي فوق أنقرة وتحقيق رسمي يُباشر الحادث

      انقطاع الاتصال بطائرة تقل رئيس الأركان الليبي فوق أنقرة وتحقيق رسمي يُباشر الحادث

      اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عنبتا شرق طولكرم بالضفة المحتلة

      اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عنبتا شرق طولكرم بالضفة المحتلة