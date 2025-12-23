الثلاثاء   
   23 12 2025   
   2 رجب 1447   
   بيروت 22:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عنبتا شرق طولكرم بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة راميا جنوب لبنان

      مراسل المنار: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة راميا جنوب لبنان

      انقطاع الاتصال بطائرة تقل رئيس الأركان الليبي فوق أنقرة وتحقيق رسمي يُباشر الحادث

      انقطاع الاتصال بطائرة تقل رئيس الأركان الليبي فوق أنقرة وتحقيق رسمي يُباشر الحادث

      وول ستريت جورنال: واشنطن نقلت قوات عسكرية وطائرات إضافية إلى منطقة البحر الكاريبي

      وول ستريت جورنال: واشنطن نقلت قوات عسكرية وطائرات إضافية إلى منطقة البحر الكاريبي