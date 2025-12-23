الثلاثاء   
   23 12 2025   
   2 رجب 1447   
   بيروت 20:03
    عاجل

    الاحتلال الإسرائيلي ينسف عددا من المباني السكنية في مناطق شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصر تطلق مشروع قطار فائق السرعة يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط

      مقاومون فلسطينيون يستهدفون آلية لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة أثناء مرورها من وادي سيلة الحارثية غرب جنين

      الداخلية اللبنانية: إجراءات وتوصيات لتعزيز السلامة المرورية خلال فترة الأعياد

